Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 07:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Foça Mahallesi'nde 70 yaşındaki M.C.A'nın 40 Cumhuriyet altını ile 400 dolarının telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Mağdur kişiyi "İsminiz FETÖ/PDY suç örgütüne karışmış" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturarak kandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
İlçedeki 6 mahalleden 80 güvenlik kamerasının yaklaşık 250 saattik görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Ç, S.C. ile S.G. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık Muğla
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