Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında bulunan lavanta bahçesinde ikinci hasadı yapacaklarını ifade etti.

Geçen yıl yapılan hasattan elde edilen çiçeklerin kurutulduğunu ve Kırşehir halkına tanıtım amaçlı dağıtıldığını aktaran Ekicioğlu, sonraki yıllarda ekim alanının genişletileceğini kaydetti.

Ekicioğlu, bu yıl ki hasadı şölen havasında gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "3 Temmuz 2021 Cumartesi günü lavanta bahçesinde lavanta şöleni düzenleyeceğiz. Programa tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Şölende ayrıca lavantanın yetiştirilme süreci ve lavanta yağının nasıl elde edildiği ile ilgili bilgiler verilecek." ifadelerini kullandı.

Lavanta şöleni alanında panoramik fotoğraf çekim köşeleri, çocuklara özel palyaço gösterisi ve balon dağıtımı yapılacağına işaret eden Ekicioğlu, lavanta fidesi, lavanta kesesi ve buketi de dağıtacaklarını bildirdi.