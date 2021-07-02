Nohutlu Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, DKMP Şube Müdürü Cihan Eğilmez tarafından 250 keklik doğaya salındı.

DKMP Şube Müdürü Cihan Eğilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2007 yılından itibaren Yozgat'ta 172 bin civarında kınalı keklik üretildiğini söyledi.

Bu yıl ise 16 bin 800'ün üzerinde kınalı keklik üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Eğilmez, "Bu keklikler Akdeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki 13 ilimizde doğaya bırakılacak. Yaban hayatı ülkemizin en büyük kıymetlerinden birisi, koruyalım ve gerektiği gibi kullanalım. Kesinlikle kaçak avcılığa müsamaha göstermeyelim. Keklik palaz döneminde, 9 aylık oluncaya kadar böcek yiyen, proteinle beslenen hayvanlardır. Bu dönemde bulundukları yerlerde kene ve süneyi tamamen yerler." dedi.