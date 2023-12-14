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Güncel
İHA 14.12.2023 17:34

Muğla’da “Tecrübe Paylaşımı Programı” düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü tarafından Menteşe ilçesinde “Tecrübe Paylaşımı Programı” düzenlendi.

Muğla’da “Tecrübe Paylaşımı Programı” düzenlendi

Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı’nın moderatör olarak yer aldığı, Gazi Antep Şehit Kamil Ukkaşe Bin Mihsan Camii İmam Hatibi Yunüs İnan ve Tokat Merkez Taşlı Çiftlik Fatih Camii İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş’ın sunum gerçekleştirdiği program, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastane Mescidi İmam Hatibi Hafız Burak Şekercioğlu’nun Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından selamla konuşması yapan Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Dini Hizmet alanlarının en değerlilerinden biri olan camii ve hayatın iç içe yapılar olduğunu bunu diri tutmada en büyük görevin İmam Hatipler ve Müezzinlere düştüğünü dile getirdi. Tecrübe paylaşımlarının bu alanda önemli olduğunu belirten Müftü Akın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından projeleri takdir toplayan ve hayata dokunan hocaları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Müftü Akın’ın konuşmasının ardından tecrübe paylaşımı seminerlerine geçildi.

İlk olarak Moderatör Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı yaptığı konuşmada Peygamber makamı olan İmam Hatiplik görevinin kutsallığından bahsetti. Dağlı, insanların hayatına dokunmada en güzel görevlerden birinin İmam Hatiplik ve Müezzinlik olduğuna dikkati çekerek, görevin sorumluluğu ile hareket etmenin önemine değindi. Yaşadığı hatıraları katılımcılarla paylaşan Dağlı, birçok kişinin basit davranışlarla gönüllerini kazanmanın mümkün olduğunu belirtti.

Gençlik Çalışmaları adlı sunumu gerçekleştiren Gaziantep Şehit Kamil Ukkaşe Bin Mihsan Camii İmam Hatibi Yunüs İnan ve Yolumuz Camiden Geçer sunumunu paylaşan Tokat Merkez Taşlı Çiftlik Fatih Camii İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, camilerinde verdikleri hizmetleri ve tecrübelerini Muğla’nın çeşitli ilçelerinden gelen İmam Hatipler ve Müezzin Kayyımlar ile paylaştı.

Program sonunda teşekkür konuşması yapan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı da güzel bir programla cami toplum eksenli tecrübe paylaşımlarını din görevlileri paylaşan misafirlere teşekkür ederek, projeleri olan hocaların mutlaka bunları hayata geçirmesi için kendileri ile irtibata geçmelerini talep etti. İslam’ın en önemli hizmet alanlarından olan Camilerde halkla birlik ve beraberliğin önemine değinerek, bu konuda hizmeti kendisine şiar edinen görevlilere teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonunda düzenlenen programa İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İlçe Müftüleri, kurum müdürleri ile İmam Hatipler ve Müezzin Kayyımlar katıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

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