Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.12.2023 17:15

Bursalı çocuklar kukla ve gölge oyunları festivalindeki gösterilerle neşelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, çocuk ve gençlere neşeli anlar yaşatıyor.

Bursalı çocuklar kukla ve gölge oyunları festivalindeki gösterilerle neşelendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Türkiye Milli Merkezinin sanatsal desteğiyle organize edilen ve 11 Aralık'ta başlayan festival, Karagöz ve kuklaların renkli dünyalarından eğlendirici etkinliklerle sürüyor.

Ücretsiz olarak çocuk ve gençleri kukla ve gölge oyunlarıyla buluşturan festival kapsamında 3 ülke ve 14 yerli ekip tarafından Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Podyum Sanat Mahal'de oyun ve gösteriler sahneleniyor.

Ayrıca, Tayyare Kültür Merkezi'nde 30 yıl önce başlayan festivalin serüvenini içeren sergi açıldı, söyleşiye yer verildi.

İlki 1993'te düzenlenen festivalin oluşum ve gelişim süreçlerinin ele alındığı söyleşide, tarihi öneme sahip geleneksel kültürün yaşatılması ve bugünlere nasıl gelindiği anlatıldı.

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Somut Olmayan Kültürel Miras Proje Komisyon Başkanı Yücel Özdemir'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, eski BKSTV Başkanı Ahmet Erdönmez, akademisyen Mevlüt Özhan ve Karagöz sanatçısı Şinasi Çelikkol, geçmişle ilgi bilgi verdi.

Ekran bağımlılığının arttığı dünyada bu kültürün yaşatılmasının önemine dikkati çeken konuşmacılar, katkı veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bursa'daki 8 salonda, 39 gösteri ile 3 atölyenin çocuk ve gençlere neşeli anlar yaşattığı festival, 16 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Rezervasyonların Biletinial'dan ücretsiz yapıldığı festivale katılan ekiplerin plaketleri, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik tarafından verildi.

Ferik, ekiplerin Bursa'ya gelmesine katkı sağlayan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatına teşekkürlerini sundu.

Cumhuriyet’in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk cumhuriyetlerinden de katılım sağlanan festivalde, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan ekiplerinin gösterileri beğeni topladı.

Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu, Kazakistan Almatı Devlet Kukla Tiyatrosu ve Harezm Bölge Kukla Tiyatrosu temsilcileri, dünyada saylı organizasyonlar arasında yer alan 20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nde yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:54
İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu
17:39
Tunceli’de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 317 bin lira ceza verildi
17:36
Aldatılan eşin üçüncü kişiden tazminat istemi reddedildi
17:29
Nevşehir'de yakalanan 11 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
17:28
FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde gizli bölmede yakalandı
17:16
Çin'de yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce uçak seferi iptal edildi
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Dünyanın sorunu: İklim değişikliği
Dünyanın sorunu: İklim değişikliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ