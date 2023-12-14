Bursalı çocuklar kukla ve gölge oyunları festivalindeki gösterilerle neşelendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Türkiye Milli Merkezinin sanatsal desteğiyle organize edilen ve 11 Aralık'ta başlayan festival, Karagöz ve kuklaların renkli dünyalarından eğlendirici etkinliklerle sürüyor.

Ücretsiz olarak çocuk ve gençleri kukla ve gölge oyunlarıyla buluşturan festival kapsamında 3 ülke ve 14 yerli ekip tarafından Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Podyum Sanat Mahal'de oyun ve gösteriler sahneleniyor.

Ayrıca, Tayyare Kültür Merkezi'nde 30 yıl önce başlayan festivalin serüvenini içeren sergi açıldı, söyleşiye yer verildi.

İlki 1993'te düzenlenen festivalin oluşum ve gelişim süreçlerinin ele alındığı söyleşide, tarihi öneme sahip geleneksel kültürün yaşatılması ve bugünlere nasıl gelindiği anlatıldı.

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Somut Olmayan Kültürel Miras Proje Komisyon Başkanı Yücel Özdemir'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, eski BKSTV Başkanı Ahmet Erdönmez, akademisyen Mevlüt Özhan ve Karagöz sanatçısı Şinasi Çelikkol, geçmişle ilgi bilgi verdi.

Ekran bağımlılığının arttığı dünyada bu kültürün yaşatılmasının önemine dikkati çeken konuşmacılar, katkı veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bursa'daki 8 salonda, 39 gösteri ile 3 atölyenin çocuk ve gençlere neşeli anlar yaşattığı festival, 16 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Rezervasyonların Biletinial'dan ücretsiz yapıldığı festivale katılan ekiplerin plaketleri, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik tarafından verildi.

Ferik, ekiplerin Bursa'ya gelmesine katkı sağlayan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatına teşekkürlerini sundu.

Cumhuriyet’in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk cumhuriyetlerinden de katılım sağlanan festivalde, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan ekiplerinin gösterileri beğeni topladı.

Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu, Kazakistan Almatı Devlet Kukla Tiyatrosu ve Harezm Bölge Kukla Tiyatrosu temsilcileri, dünyada saylı organizasyonlar arasında yer alan 20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nde yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.