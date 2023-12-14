Niğde'de su kazanını temizlerken zehirlenerek ölen 2 işçi toprağa verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemi tamamlanan Faruk Sert'in (35) cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'na getirildi.

Sert'in cenazesi, İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedildi.

Aynı olayda yaşamını yitiren Ufuk Kılıçarslan'ın (29) cenazesi de merkeze bağlı Hasaköy'de toprağa verildi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında dün temizlik yapmak için girdikleri su kazanında kimyasal tepkime sonucu zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetmişti.