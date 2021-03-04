Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin Cumhuriyet ve Ekşiliyurt mahallelerindeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada 10 sikke, heykel, 24 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, Osmanlı mührü, gözyaşı şişesi, 2 değerli taş, eski dönemlere ait kılıç, bıçak, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
F.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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