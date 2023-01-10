Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da seyir halindeki tır yandı
Muğla'da seyir halindeyken yanan tırda hasar oluştu.
Yatağan-Aydın kara yolu Söğütcük Mahallesi Tüller mevkisinde M. S. idaresindeki tırın dorsesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen Yatağan itfaiye ekiplerince söndürülen yangın tırda hasara yol açtı. Dorsedeki boya, baharat, beyaz eşya ve yağ kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Muğla
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