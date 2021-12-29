Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya-Fethiye kara yolunda seyreden 09 F 2197 hayvan yemi yüklü kamyonun ön tarafında yangın çıktı.
Yangına söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.
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