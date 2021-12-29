İlçeye bağlı Haydarlı beldesinde yaşayan Durak, ilerleyen yaşına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimlerini yarıda bırakanların kalan eğitimlerini tamamlayarak mezun olmalarına destek olmak amacıyla geliştirdiği uygulamadan faydalandı.

Durak, lise mezunu olmak umuduyla Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırdı ve girdiği sınavlarda başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Diplomasını, Dinar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gültekin Koçer'in elinden alan Durak, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Koçer de insanın azmettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey olmadığını gösteren Ziya amcanın gayretinin gençlere örnek olması gerektiğini ifade etti.