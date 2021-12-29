Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde 890sürücüye idari para cezası uygularken, 24 aracı da trafikten men etti. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan kontrollerinde toplamda 4 bin 692 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan 890 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 24 araç da trafikten men edildi. (