Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta 890 araç sürücüsüne para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde 890sürücüye idari para cezası uygularken, 24 aracı da trafikten men etti.
Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde 890sürücüye idari para cezası uygularken, 24 aracı da trafikten men etti. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan kontrollerinde toplamda 4 bin 692 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan 890 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 24 araç da trafikten men edildi. (
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