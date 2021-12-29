Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 kişinin uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.
Ekiplerce 2 şüphelinin içinde bulunduğu araç ve bir evde yapılan aramalarda, kullanıma hazır 11,66 gram metamfetamin, 16,17 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Bilecik Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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