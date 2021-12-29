Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de çatıda elektrik akımına kapılan demir ustası hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin çatısında elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.
Gürpınar Mahallesi’nde M.B'ye ait bağ evinin sundurma çatısını yapan demir ustası Mehmet Korucu (33), elindeki metal panonun binanın üzerinden geçen elektrik iletim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin uzattığı sepetle çatının üzerinden alınarak ambulansla hastaneye kaldırılan Korucu, kurtarılamadı.
Etiketler: Denizli
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