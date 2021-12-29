Uzay Çatı pazar yerinde çorba ikramına katılan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada, yılın son haftasında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Soğuk havada üşüyen vatandaşları sıcak çorbayla ısıtmaya çalıştıklarını belirten Ercengiz, "Amacımız bir arada olmak çorba bahanesi oluyor." dedi.

Ercengiz, 2022'nin hem üreticisi hem de tüketicisi açısından bereketli bir yıl olmasını temenni ederek, "Yine de her şeye rağmen en ucuzunun en tazesinin satıldığı yerler semt pazarlarımız bu hizmeti üreten değerli üreticilerimize ve esnaf arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çorbamız kaynasın vatandaşımızın yüzü gülsün, hepimizin gözlerinin içi parlasın." diye konuştu.

Çorba ikramında Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeleri, S.S.Yeni Burdur Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Yiğit de yer aldı.