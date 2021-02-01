İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bir miktar sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.