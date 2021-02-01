Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tavuk çiftliğindeki yangın söndürülmeye çalışılıyor
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İbrikdere Mahallesi'nde Cemil Kara'ya ait tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, iş yeri çalışanları da çiftlikteki civcivleri kurtarmaya çalışıyor.
İçeride bulunan yaklaşık 56 bin civcivin çiftliğe dün getirildiği öğrenildi.
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