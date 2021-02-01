İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince takibe alınan bir minibüs il girişinde durduruldu.

Minibüste yapılan aramada özel bölmelere gizlenmiş 51 kilo 460 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.