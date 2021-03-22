İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliklerinin ekipleri, tarihi eser, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 23 litre el yapımı alkol, 95 litre etil alkol, 21 şişe gümrük kaçağı içki, alkol yapılında kullanılan çok sayıda kit, suçtan elde edilen bir miktar para, tarihi eser niteliğinde olduğu tespit edilen 38 sikke, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör, fişek, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında da "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.