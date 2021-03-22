Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliden 26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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