Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerine devam eden Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bir evin kumarhane olarak kullanıldığını belirledi.

Çatı katındaki adrese baskın düzenleyen ekipler, 11 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 650 lira ceza uyguladı.