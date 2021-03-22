Manisa'da alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışması üzerine 45 Z 5906 plakalı araçta uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.

Aracı takip ederek Akkeçili Mahallesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada bagaj kısmında yaklaşık 200 gram kubar esrar maddesi ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi, E.T. (25) ve S.K'yı (25) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.