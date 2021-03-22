Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da Hafriyat yüklü kamyon devrildi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı. Kamyondaki molozlar, çevreye saçıldı.
Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz yolunda meydana geldi. Sürücü hafriyat yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre sürüklenen kamyon, ağaca çarpıp, devrildi.
Sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kamyondaki molozlar ise etrafa saçıldı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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