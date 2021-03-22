Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye 789 bin 25 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kendi sağlığımızı ve toplum sağlığını düşünerek evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.