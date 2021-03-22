Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da çamurlu yağış sonrası sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürdü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da dün gece etkili olan çamurlu yağış sonrası bazı sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürerek temizletti.
Kentte gece etkili olan çamurlu yağış nedeniyle sabah saatlerinde birçok aracın üzerinin çamurla kaplı olduğu görüldü.
Otomobilleri çamurla kirlenen bazı sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürerek temizletti.
Etiketler: Yağış Hava Durumu
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