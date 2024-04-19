Muğla'da ortaokul öğrencileri TUBİTAK Bölge Finalleri'nde yer alacak

Tübitak 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasında, Danışman Öğretmen Muzaffer Tuybaş rehberliğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Emir Ali Keçelioğlu ve Emre Pehlivan'ın Tarih alanında hazırladıkları "Somut Kültürel Miras Farkındalığının Artırılmasında Bütüncül Turizm Uygulaması: KAD; Dalaman Tren Garı Örneği" adlı proje ile yarışacak.

Bölge finalleri Denizli'de

İrem Başak ve Cemre Asel Çelik'in Değerler Eğitimi alanında hazırladıkları "Değer Temalı Kıyafet Tasarımlarının Değerler Algısı Üzerine Etkisi" adlı proje, TÜBİTAK Bölge Finalleri'nde yer alacak.

Bölge finalleri, 22-25 Nisan'da Denizli'de düzenlenecek. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri proje ve yarışma konusunda ön bilgilendirme için Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret etti.

Kaymakam Yakuta öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, ziyaretleri için teşekkür etti.