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Güncel
AA 19.04.2024 16:38

Samsun-Sinop kara yolunda uyuşturucu operasyonu.

Samsun-Sinop kara yolunda asayiş ve trafik uygulaması yapan güvenlik güçleri, şüpheli bir araçta 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Samsun-Sinop kara yolunda uyuşturucu operasyonu.
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Samsun-Sinop kara yolunda uygulama yapan Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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