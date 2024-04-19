Samsun-Sinop kara yolunda uyuşturucu operasyonu.

Samsun-Sinop kara yolunda uygulama yapan Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Araçta bulunan şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.