Parçalı Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.04.2024 16:31

Burdur Valiliği'nden fırtına uyarısı

Burdur Valiliği, kent ve çevresi için yarın beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu.

Burdur Valiliği'nden fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tahminlerinde, rüzgarın yarın günün ilk saatlerden itibaren Burdur çevresinde güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, hortum, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Fırtınanın etkisini pazar kaybetmesi bekleniyor. 

ETİKETLER
Burdur Fırtına Hava Durumu
Sıradaki Haber
Gaziantep’te 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
17:09
Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine başladı
16:27
İsrail'in 196 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bini aştı
16:25
BM Genel Sekreteri Guterres: Her türlü misilleme eylemini kınıyorum
16:22
Depremde yıkılan Serin-2 apartmanı sanıkları hakim karşısında
16:16
81 ilde kafe ve restoranlara 'menü' denetimi
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
FOTO FOKUS
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ