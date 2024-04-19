Burdur Valiliği'nden fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tahminlerinde, rüzgarın yarın günün ilk saatlerden itibaren Burdur çevresinde güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, hortum, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Fırtınanın etkisini pazar kaybetmesi bekleniyor.