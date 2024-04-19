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Güncel
AA 19.04.2024 16:19

Samsun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Samsun'un Canik ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.

Samsun'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü belirlendi
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Muhammet Tuncel'den bir süredir haber alamayan ailesi, 16 Nisan'da emniyet müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncel'in bulunması için çalışma başlattı.

Tuncel'in son olarak iş ortağı H.S. ile olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan H.S, emniyetteki ifadesinde, Tuncel ile Hasköy Tınaztepe Sokak'taki ormanlık alana gittiklerini, burada aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucunda Tuncel'i silahla öldürdüğünü itiraf etti.

Cesedin yerini gösteren H.S., suç aleti tabancayı da yol üzerindeki çalılığa attığını söyledi.

H.S.'nin işlemleri sürüyor.

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