Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 19.04.2024 16:12

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde kan bağışı etkinliği

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde kan bağışı etkinliği
[Fotograf: DHA]

Osmaniye'deki kan bağışı etklinliğinde hastane çalışanları ve vatandaşlar, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu. Başhekim Uzman Dr. Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını söyledi.

“Kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Acil Servislere her gün çeşitli kazalar, kanamalar, yaralanmalar başvurmakta ve hastanemizde nitelikli ameliyatlar gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, kan ihtiyacı hayati önem taşır. Kan bağışı, sosyal bir sorumluluktur. Bu noktada, kan bağışı yapmak hayati önem taşımaktadır.”

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde kan bağışı etkinliği

Başhekim Koçer, kan verildikçe tromboz riskinin ortadan kalktığını ve kalp krizi riskinin de azaldığını sözlerine ekledi. Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin ise kan bağışı sayısını arttırmak istediklerini belirterek “Erkeklerimiz 3 ayda bir, kadınlarımız ise 4 ayda bir kan bağışı yapabilirler. Vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” dedi. 

ETİKETLER
Osmaniye
Sıradaki Haber
Denizli’ye kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
MEB'de "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı
18:51
NATO ülkeleri Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararı aldı
18:57
Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması
18:41
Belçika'dan UNRWA'ya çok yıllı finansman paketi
18:40
Bakan Koca'dan "geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları" açıklaması
18:17
Emine Erdoğan: Şifanın arandığı en kadim kaynaklardan biri bitkiler alemi
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
FOTO FOKUS
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ