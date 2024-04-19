Osmaniye Devlet Hastanesi'nde kan bağışı etkinliği

Osmaniye'deki kan bağışı etklinliğinde hastane çalışanları ve vatandaşlar, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu. Başhekim Uzman Dr. Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını söyledi.

“Kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Acil Servislere her gün çeşitli kazalar, kanamalar, yaralanmalar başvurmakta ve hastanemizde nitelikli ameliyatlar gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, kan ihtiyacı hayati önem taşır. Kan bağışı, sosyal bir sorumluluktur. Bu noktada, kan bağışı yapmak hayati önem taşımaktadır.”

Başhekim Koçer, kan verildikçe tromboz riskinin ortadan kalktığını ve kalp krizi riskinin de azaldığını sözlerine ekledi. Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin ise kan bağışı sayısını arttırmak istediklerini belirterek “Erkeklerimiz 3 ayda bir, kadınlarımız ise 4 ayda bir kan bağışı yapabilirler. Vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” dedi.