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Güncel
İHA 19.04.2024 16:16

Denizli’ye kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Denizli ve çevrelerinde yarın gece yarısına kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

Denizli’ye kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden itibaren Denizli çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerekiyor. Fırtınaya dikkat Yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen rüzgarların, güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yarışlar gibi beklenen fırtınanın da yarın gece yarısı itibariyle etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi. 

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