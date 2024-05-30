Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.05.2024 16:09

Muğla’da minik şefler kurabiye eğitimi aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan ve eski şaraphane olarak bilinen Menteşe Mutfak Atölyesi'nde, minik öğrenciler kurabiye eğitimi alarak şef oldu.

Muğla’da minik şefler kurabiye eğitimi aldı

Saburhane mevkiinde bulunan Menteşe Mutfak Atölyesi, yöresel ürünlerin satışının yanı sıra, ev hanımlarına ve öğrencilere eğitim verilmesi amacıyla da kullanılıyor. Çocukların yöresel kültürü tanımaları ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları açısından büyük önem taşıyan, Menteşe Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen bu eğitimle, minik öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kurabiye yapmanın keyfini yaşadı.

"Çocuklarımıza şekerli ve lezzetli kurabiyeler yapmayı öğretiyoruz"

Menteşe Mutfak Atölyesi'nin işletmecisi Milli Şef Timur Kocabıçak, "Şu anda Menteşe Mutfak Atölyesi'nde kurabiye eğitimi veriyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımızı öğretmenleriyle birlikte eğitime aldık ve bugün kurabiye yapıyoruz. Bu tür etkinlikler, tarihimizde çok eskiye dayanıyor. Çocuklarımıza şekerli ve lezzetli kurabiyeler yapmayı öğretiyoruz. Onlar birazdan yaptıkları kurabiyeleri fırına verecekler ve piştikten sonra hep birlikte yiyeceğiz" dedi.

Sabri Acarsoy İlkokulu öğretmeni Serap Hançer, "Öğrencilerimizi Menteşe Mutfak Atölyesi'ne getirdik. Timur Bey ve ekibi bizleri çok güzel ağırlıyorlar ve birlikte kurabiye yapıyoruz. Muğla’nın yöresel yerlerini öğrencilerimizin görmesini istiyorum. Amacımız, çocuklarımızın yöresel yemeklerimizi tatmaları, bilgilenmeleri ve sağlıklı beslenmenin nasıl olduğunu öğrenmeleri. Görerek, yaparak ve yaşayarak bu deneyimi tatmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Muğla Eğitim
Sıradaki Haber
Ankara'da gıda denetimleri: 21 milyon lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Türkiye ve Azerbaycan arasında adli konularda işbirliği
17:27
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden biri Macaristan'da yakalandı
17:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "uçak" açıklaması
17:04
Bakan Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü
16:41
Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı
16:51
Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları nelerdir?
Meksika’nın gözde turistik bölgesi, Xochimilco kanalları kuraklık tehdidi altında
Meksika’nın gözde turistik bölgesi, Xochimilco kanalları kuraklık tehdidi altında
FOTO FOKUS
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "EFES-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ