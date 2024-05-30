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Güncel
AA 30.05.2024 16:08

Ankara'da gıda denetimleri: 21 milyon lira ceza kesildi

Ankara Valiliği, il genelinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 41 bin 403 işletmenin denetime tabi tutulduğunu, Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Ankara'da gıda denetimleri: 21 milyon lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucunda bu yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemde 41 bin 403 işletmenin denetlendiği, alınan 1389 numunenin 176'sının olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira tutarında 342 idari yaptırım kararının uygulandığı ifade edildi.

İnsan sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi

Denetimlerde, insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edildiği açıklandı.

Kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzluklardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, sorumlular hakkında idari ve adli süreçler başlatıldığı kaydedildi.

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