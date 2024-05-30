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Güncel
İHA 30.05.2024 15:50

Ağrı Dağı eteklerinde açan kurt kulağı doğaya güzellik katıyor

Ağrı Dağı'nın eteklerinde açan `kurt kulağı` olarak bilinen iris çiçekleri, doğaya güzellik katıyor.

Ağrı Dağı eteklerinde açan kurt kulağı doğaya güzellik katıyor

İklim şartlarından dolayı `Doğu'nun Çukurova'sı` olarak bilinen Iğdır son yılların en çok yağışını aldı. İl genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası susuz alanlardaki bitki örtüsü de çeşitlendi.

Yağmur öncesi kuruma noktasına gelen mera ve çayırlar yağışlar ile birlikte yeniden yeşillendi. Iğdır-Doğubayazıt sınırında Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Karagüney köyünde dünyada nadir bölgelerde yetiştiği bilinen ve Türkiye'nin doğusunda da yetişen iris çiçekleri doğaya güzellik katıyor. Oldukça yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, hayat buldukları topraklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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