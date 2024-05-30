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Güncel
İHA 30.05.2024 15:47

Çıldır Gölü'nü milyonlarca 'göl sineği' sardı

Çıldır Gölü'nde havaların ısınmasıyla birlikte 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler yine ortaya çıktı.

Çıldır Gölü'nü milyonlarca 'göl sineği' sardı

Sivrisineklere benzerliği ile dikkat çeken kronomid istilası, Çıldır Gölü kıyısındaki vatandaşları bıktırmış durumda.

Genellikle göl çevresindeki sazlık alanlarda yaşayan ve geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.

Çıldır Gölü'nde özellikle akşamları ortaya çıkan milyonlarca 'göl sineği' yani kronomid, başta Çıldır Gölü'nü ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de kızdırdı.

Özellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına ilk defa şahitlik ettiklerini dile getirdi.

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