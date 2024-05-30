Batman’da bu yıl ikincisi düzenlenen tenis turnuvası başladı

Batman'da özel sektör girişimiyle tenis tutkunları için bir hafta sürecek tenis turnuvasının ikincisi başladı.



Turnuvaya 7 Bölgeden olmak üzere toplamda 361 sporcu katıldı. Farklı yaş ve mesleklerden birçok tenisseverin katıldığı turnuvaya yoğun ilgi gösteriliyor. Merve Ayhan: “Bu yılki sporcu sayısı iki veya üç katına çıktı” Batman’da düzenlenen her türlü sosyal aktiviteyi destekleyeceklerini aktaran eczacı Merve Ayhan, “Batman şehrimiz de tenis turnuvası yapılması oldukça heyecanlı buluyorum. Gecen sene ilk yapılmıştı. Bu yıl ikincisi Soft Cup tenis turnuvası yapılmakta ve heyecanla maçlara katılmayı bekliyoruz hem de izlemeyi bekliyoruz. Bir kadın olarak sosyal etkinliklerin Batman’da artması bu fırsatı yakalaya bilmek benim adıma oldukça heyecan verici. Gecen yıl yapılan tenis turnuvasında öncelikle çevre ilerden de katılım olmuştu. Bu yılki katılımda iki veya üç katına çıktı. Maçlar başlamadan önce oyuncular sahaya geldi herkes heyecanla maçlarını bekliyor. Ben bir sporcu olarak, sağlıkçı olarak ve bir kadın olarak bunu destekliyorum” dedi.



“İkinci turnuvamızda 361 sporcu kaydımız oldu”



Cemal Kaya:



"Batman’da bu yıl ikincisini düzenleyen sponsor Cemal Kaya, “Bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz Soft Cup iki adlandırdığımız tenis turnuvamıza başladık. Yoğun bir talep ile karşılaştık gecen sene Soft Cup biri yaptığımızda 155 katılımcıyla bitirmiştik. Turnuvamız 6 gün sürmüştü çok eğlenceli çok kıran kırana mücadele eden maçlar olmuştu. İkinci turnuvamızda 361 sporcu kaydımız oldu. Rekor bir sayıya ulaştık Türkiye’de sayılı özel turnuvalardan birine dönüştü. Sadece Batman değil 7 ilden katılımcılarımız var farklı bölgelerden sporcularımız var. Raketleri çok güçlü sporcularımız bu yıl yarışacak tenis turnuvamız onlarla daha şenlendi. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklarına ait 6 tenis kortunda 500 ila 600 seyirci kitlesine maçlar oynanıyor. Aynı anda 6 maç tam donanımlı düzenli bir şekilde oynanıyor. Aileler burada maçları izlerken kahvelerini içerken maçları keyifle izliyorlar. Turnuvamız 7 gün boyunca sürecek 7’ci gün final maçları olacaktır. Final sonunda ödül törenimiz olacaktır. Ödüler ile birlikte turnuvamız sona erecektir. A kategori B kategori şeklinde gençler, yıldızlar, çocuklar ve minikler olmak üzere kategorilerimiz mevcuttur. Erkek katılımcılarımıza yüzdelik olarak vurgularsak yüzde 25 daha fazla ama yüze yakın kadın katılımcımız bulunmaktadır yetişkin kategorisinde buda ciddi bir rakam bu bölgede böyle bir etkinlikte yer alması bizi mutlu etti. Umarım Soft Cup yılarca devam eder bu etkinlik festivale dönüşür ve ulusal belki de uluslararası şekil olması için elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız” diye konuştu.



Batman’da ilk kez tenis turnuvasına katılan Doktor Nilay Güneş, “Daha önceki tenis turnuvasına katılmadım ama İzmir’de deneyimim olmuştu. Tenis turnuvalarında çok güzel bir atmosfer oluyor. Kenarda çok güzel muhabbet sohbet hem oyuncular eğleniyor. İzmir’den sonra Batman’da denk geldim Batman’da mecbur hizmetimi yaparken bu etikliğin yapılmasına çok sevindim bu organizasyona vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Sporcu Rümeysa Güneş ise, “Mardin’den katılıyorum gecen sene haberimiz yoktu ama bu yıl geldik ve burada çok mutluyuz. Böyle etikliğin olması biz tenisçiler olarak fazla gurur veriyor. Bu etkinliği yapan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Tenis turnuvasına izleyici olarak katılan sporsever Sinem Yörük “Çok keyifli ve yüksek derece heyecan var birçok kitlenin bir arada buluşma rotası haline geldi. Dilerim bu etkinliklerin devamı da olur. Mersinden tenis turnuvasını izlemek için geldi. Tenis benim için özel bir yerde oynamayı çok isterdim muhtemelen hep izleyici olarak kalacağım. Bu yapılan etkinlik Batman adına büyük bir değer çünkü hem sanat adına hem de izleyici kitlesini bir ara tutabilmek o dinamiği uzun soluklu bir yere ulaştıra bilmek aynı zamanda tenis kültürü çok geç yayılan bir kültürdü aslında ama bence buda bir değerdir. Yüzlerce katılımcı var ve sporcu arkadaşlarımız var onlara da buradan bol şans diliyorum” dedi.