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Güncel
AA 30.05.2024 13:59

Edirne'de çiftçiler tarım alanlarındaki kaçak yapıların kaldırılmasını istedi

Edirne'nin Keşan ilçesinde muhtarlar ve çiftçiler, tarım arazilerine izinsiz konulan yapıların kaldırılmasına destek verdi.

Edirne'de çiftçiler tarım alanlarındaki kaçak yapıların kaldırılmasını istedi
[Fotograf: AA]

Edirne, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda tarımsal nitelik bozularak "tiny house" adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine, Edirne Valiliği tarım alanlarını koruma amacıyla çalışma başlattı.

Yapıların bir kısmı sahipleri tarafından kaldırılırken İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kentteki çiftçi kuruluşları, üreticiler ve muhtarlar da Edirne Valiliğinin yaptığı çalışmalara düzenledikleri basın açıklamalarıyla destek veriyor.

"Tarımın devamlılığını korumak zorundayız"

Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, muhtarlar ve çiftçilerle Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Kaçak yapılaşmanın tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz etkilediğini söyleyen Kemik, kentte son günlerde tüzel kişilerin kooperatif kurarak tarım arazilerini satın aldığını ve bu alanlara izinsiz yapılar inşa ettiğini kaydetti.

Edirne'de çiftçiler tarım alanlarındaki kaçak yapıların kaldırılmasını istedi

Bu alanların tel, çit, tahta gibi malzemelerle bölündüğünü anlatan Kemik, "Tarım arazilerine konan yapıların aralarına yollar yapıldığı, kanalizasyon su ve elektrik hattı döşendiği, imarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir. Tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulduğunun ve bitkisel, hayvansal üretim amacından tamamen çıktığı gözlemlenmiştir" dedi

Kemik, salgın hastalıklar ve savaşların gıdaya erişimin önemini ortaya koyduğunu bu nedenle tarım arazilerinin hassasiyetle korunması gerektiğini vurguladı.

Özellikle pandemi döneminden sonra tiny house ve benzeri yapıların hızla çoğaldığını ve tarım alanlarını tehdit ettiğini anlatan Kemik, "Tarım arazilerinde yapılaşma konusunda Toprak Koruma Kanunu göz önünde bulundurularak tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını korumak zorundayız. Bu kapsamda ilimizdeki ilgili kurum ve mercilere Edirne’de tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak tiny house ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi konusunda yaptıkları çalışmalar için desteklerimizi sunar ve teşekkür ederiz" diye konuştu.

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