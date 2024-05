Elazığ’daki köy, 10 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Murtbağı köyü, 10 adet leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor.



Elazığ-Bingöl anayolu kenarındaki tüm direklere yuva yapan leylekler, her sene köylülerin misafiri oluyor.



Bahar aylarında gelen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra yeniden göç ediyor. Direkler üzerindeki sıralı leylek yuvaları, görenlerin dikkatini çekiyor. Her leyleğin kendi yuvasın geldiğini dile getiren yöre sakinleri, kendilerine bir şenlik yaşattıklarını ifade etti.



Köyde 10 adet leylek yuvasını olduğunu dile getiren köy sakini Cahit Alataş, “Bunlar bizim misafirlerimizdir. Ağustos ayının sonlarında kalkıp giderler bahar mevsiminde yeniden gelirler. Burada bir şenlik yaşatıyorlar. Hemen hemen bizim burada bulunan direklerin hepsine yuva yapmışlar. Her sene geliyorlar. Her leylek de kendi yaptığı yuvasına gelir. Buraya geldikten sonra yumurtalama dönemleri geliyor yumurtalardan çıkan yavruları bir süre besledikten sonra Ağustos ayının sonlarında yavrularıyla birlikte gidiyorlar. Biz onlara alıştık" dedi.