Duman 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.10.2024 09:22

Muğla'da iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Koçali A'nın (30) kullandığı motosiklet, Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları üzüntü yaşadı.

F.E.G. (16) idaresindeki motosiklet ise Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile Muhammet Aziz E. (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Aziz E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Çorum Ortaköy'de şeker pancarı hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
09:56
1200 megavatlık YEKA projelerinin hızla devreye alınması planlanıyor
10:03
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu tacirlerine operasyon
10:02
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 97'ye çıktı
09:59
Brent petrolün varil fiyatı 72,55 dolar
10:01
Jandarma SAK timlerinin gösterisi göz doldurdu
Sahra Çölü'nde ender görülen yağış gölleri canlandırdı
Sahra Çölü'nde ender görülen yağış gölleri canlandırdı
FOTO FOKUS
"Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık”
"Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ