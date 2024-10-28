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Güncel
AA 28.10.2024 09:13

Çorum Ortaköy'de şeker pancarı hasadı başladı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde çiftçilerin şeker pancarı hasadı başladı.

Çorum Ortaköy'de şeker pancarı hasadı başladı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu yıl 800 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldı.

Yaklaşık 7 ay önce şeker pancarı eken çiftçiler, özenle büyüttükleri mahsullerini toplamaya başladı. Kimi çiftçiler traktör ve makineler kullanarak hasat yaparken, kimileri de geleneksel yöntemlerle emeğinin karşılığını almaya çalışıyor.

Geçen yıla göre şeker pancarı ekili alanın yaklaşık yüzde 20 arttığı ilçede üreticiler, arazinin durumuna göre 1 dekardan 6-8 ton şeker pancarı elde ediyor.

Ortaköy'e bağlı Aşdağul beldesinde çiftçiler yapan Muhterem Çelik, şeker pancarı üretiminin mart ayında başlayıp ekim ayına kadar sürdüğünü söyledi.

Çiftçi Müslüm Genç ise bu yıl 15 dekar alanda şeker pancarı ektiğini bildirdi.

Mart ayında şeker pancarı ektiği toprağı, üretim boyunca 8 kez suladığını anlatan Genç, bu yıl iklim şartları nedeniyle şeker pancarından istedikleri verimi alamadıklarını kaydetti.

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