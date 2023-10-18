Muğla'da "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" ödülleri verildi

Yarışma, etkin öğretim, kültür ve sanat, eğitime erişim, hayat boyu öğrenme, değerler eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, üretim odaklı inovatif düşünce ve uygulama, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşam olmak üzere 10 farklı alanda düzenlendi.

"Atma, Dönüştür Oyna Kazanan Olsun Doğa" projesi Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Müdürü Emin Geçin'in liderliğinde ve sınıf öğretmeni Volkan İlhan'ın koordinatörlüğünde 809 öğrenci ve velinin katılımıyla yürütüldü.

Proje öğrencilerde sıfır atık bilincini kazandırmayı, kaynaklarda tasarruflu olmayı ve oyun ile entegre ederek eğlenerek öğrenmeyi sağladı.

Aynı zamanda yine Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Okur Gezer Yazar" projesi ile birleştirilerek tüm öğrencilerin katılımıyla kurgulanan proje adında sıfır atık ve çevre konulu bir hikaye kitabı yazıldı.

Öğrencilerin biriktirdiği atıklardan yaptıkları oyuncak ve oyunlar sergilendi. Atıklardan defile düzenlendi.