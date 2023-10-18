Hafif Sağanak Yağışlı 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.10.2023 12:47

Muğla'da "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" ödülleri verildi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada, Bodrum Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu "Atma, Dönüştür Oyna Kazanan Olsun Doğa" adlı projesi ile ödül almaya hak kazandı.

Muğla'da "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" ödülleri verildi

Yarışma, etkin öğretim, kültür ve sanat, eğitime erişim, hayat boyu öğrenme, değerler eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, üretim odaklı inovatif düşünce ve uygulama, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşam olmak üzere 10 farklı alanda düzenlendi.

"Atma, Dönüştür Oyna Kazanan Olsun Doğa" projesi Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Müdürü Emin Geçin'in liderliğinde ve sınıf öğretmeni Volkan İlhan'ın koordinatörlüğünde 809 öğrenci ve velinin katılımıyla yürütüldü.

Proje öğrencilerde sıfır atık bilincini kazandırmayı, kaynaklarda tasarruflu olmayı ve oyun ile entegre ederek eğlenerek öğrenmeyi sağladı.

Aynı zamanda yine Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Okur Gezer Yazar" projesi ile birleştirilerek tüm öğrencilerin katılımıyla kurgulanan proje adında sıfır atık ve çevre konulu bir hikaye kitabı yazıldı.

Öğrencilerin biriktirdiği atıklardan yaptıkları oyuncak ve oyunlar sergilendi. Atıklardan defile düzenlendi.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Kayseri’de özel eğitim gören öğrenciler mobilya atölyesinde çalıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Putin: Hastane saldırısı korkunç bir felaket
13:06
Tekirdağ'da minibüs devrildi: 14 yaralı
13:03
İslami Cihad, "Gazze'deki hastaneyi bombaladıkları" yönündeki İsrail iddialarını yalanladı
12:59
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi
12:50
Hamas: Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail'e aittir
12:45
Gazze için 81 ilde sela okundu
Cihan öğretmen, öğrencisi Zilan için yürüyerek gittiği köyde yeniden göreve başladı
Cihan öğretmen, öğrencisi Zilan için yürüyerek gittiği köyde yeniden göreve başladı
FOTO FOKUS
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ