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Güncel
İHA 18.10.2023 12:34

Artvin'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Artvin’de, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından, Memur Sen üyeleri siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Halitpaşa Meydanı'nda toplandı.

Artvin'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, `Katil İsrail Filistin'den defol, Zalime karşı omuz omuza` sloganı atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek, bu zulmün bir an önce sona ermesini istedi. Memur Sen Artvin İl Başkanı İbrahim İnce, yapılan zulüm karşısında sessiz duramadıklarını belirterek meydanlarda olduğunu söyledi. İnce; “Dünyada büyük İsrail’i kurmak için bölgede büyük bir savaş başlatmak için hedeflemektedirler. Irak yok edildi. Suriye yok edildi. Hedefte Türkiye’ye var ama güçleri yetmeyecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milletinin öncülüğünde bu zulme dur diyeceğiz. Zalime hesabını soracağız” dedi.

Latif Yılmaztürk ise uyuyan, tepki göstermeyen Müslümanlara seslenerek İsrail zalimliklerine Müslümanlar uyudukça devam edeceğini söyledi. Yılmaztürk, İsrail ve Amerika’nın ürünlerini boykot edilmesi çağrısında bulundu. Katılımcılar, okunan Fetih süresi ve yapılan duanın ardından dağıldı.

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