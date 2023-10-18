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İHA 18.10.2023 11:50

Erzincan’da yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye kadar düştüğü Erzincan’da gün içerisinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Erzincan’da yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve çevrelerinde yer yer kuvvetli şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık, Erzincan’da 20, Erzurum ve Ardahan’da 13, Bayburt’ta 16 derece olması öngörülüyor. 

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