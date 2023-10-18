Aydın'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Güzelçamlı Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapacakları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, düzensiz göçmenleri İzmir'den Kuşadası ilçesine getiren seyahat firmasına Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 740 lira idari para cezası uyguladı.

Düzensiz göçmenlerin, adli ve idari işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.