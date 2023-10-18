Kırıkkale'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu eğitim verildi

İçişleri Bakanlığınca 2020 yılında hayata geçirilen `En İyi Narkotik Polisi: Anne` projesi çerçevesinde, Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün `Narkorehber`leri tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan idareci ve öğretmenlere yönelik uyuşturucuyla mücadele ile ilgili eğitim verildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Cem Gökgöz tarafından uyuşturucu maddenin zararları ve bununla ilgili alınabilecek önlemler anlatıldı. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan Gökgöz, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı. Eğitimlerde madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgi verildi. Katılımcılara, `UYUMA` projesinin öneminden bahsedildi, kısa film izletildi. Narkotik dedektör köpeği `Adam`, sahnedeki kapalı kutuda saklı uyuşturucuyu kısa sürede bularak katılımcıların beğenisini topladı. Vali Mehmet Makas, uyuşturucu madde kullanımını sıfıra indireceklerini belirterek, "280 bin kardeşimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Uyuşturucunun sıfıra indirildiği, asayiş tedbirlerinin en üst düzeye taşındığı bir dönem yaşayacağız. Sayın İçişleri Bakanımızın her gün farklı operasyonlar ile ilgili uyuşturucu, göçmen kaçaklığı, narkotik, diğer çete suçlarına yönelik kapsamlı çalışmaları var. Bizde Kırıkkale olarak bu çalışmalara katkı sağlıyoruz" dedi.



112 ve `UYUMA` uygulamasının öneminden bahseden Vali Makas, "112'yi kullanırsak, neme lazım demezsek, bizim uyuşturucuyu da havaya silah sıkmayı da farklı suçlarla mücadeleyi başaramama gibi bir ihtimalimiz yok. 112'yi lütfen neme lazım demeden kullanın. 'UYUMA' programını lütfen kullanın ve bunu da telefonlarınıza indirin. 'UYUMA' uygulamasıyla ihbarda bulunun. İnşallah bu mücadeleyle sıfıra doğru yaklaştıracağız. Mücadeleyi veren başta ailelerimiz olmak üzere, emek veren tüm milli eğitim camiasına, ASKF teşkilatına, esas sahada mücadeleyi veren emniyet ve jandarmamıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Eğitime, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcıları Ahmet Sait Kurnaz, Ahmet Ferhat Özen, Oktay Erdoğan ve Mustafa Erkayıran, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, il müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.