Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.10.2023 10:38

Konya Şeker'den motorin avansı

Konya Şeker, bugün saat 17.00 itibarıyla üretici ortaklarının banka hesaplarına avans ödemesi yapacak.

Konya Şeker'den motorin avansı
[Fotograf: AA]

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 kampanya döneminde pancar ekimi yapan üreticilere motorin avansı ödemesi yapılacak.

Toplam avans bedeli 113 milyon 484 bin 800 lira olurken, ödeme yarın saat 17.00 itibarıyla çiftçilerin banka hesaplarına yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ekim itibarıyla söküm yapmaya başlayan üretici ortaklarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "İki hafta önce söküm avansı yatırdık. Tarlada gece gündüz çalışan çiftçilerimiz için, tarlada sökümler de sıkıntı yaşamamaları için motorin avansını 17 Ekim'de hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, söküm avansını üreticilere 3 Ekim'de 180 milyon 281 bin TL olarak yatırdıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi motorin nakdi avans desteğini, çiftçi ortaklarımızın giderlerini karşılaması temennisiyle 17 Ekim'de toplamda 113 milyon 484 bin 800 TL olarak üreticilerimizin banka hesaplarına yatırıyoruz. Böylece 15 gün içinde toplamda 293 milyon 765 bin TL'lik bir nakdi katkı ile çiftçilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diler, hayırlı, kazasız başladığımız kampanya döneminin bol bereketli sürmesini dilerim."

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlik yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Sinop'ta 4 metrelik dalgalar oluştu
11:33
Yağışla birlikte azalan hava sıcaklıkları yeniden artacak
11:31
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan Avustralyalı gazeteci, suçunun "yayın yasağının ihlali" olduğunu belirtti
11:29
MEB, Türkçe'de sınıf geçme notunun neden 70'e çıkarıldığını açıkladı
11:19
AB Komisyonu Başkanı: Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz
11:16
Beyaz Saray: Biden, Tel Aviv ziyaretinde İsrail'e zor sorular soracak
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
FOTO FOKUS
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ