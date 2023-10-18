Konya Şeker'den motorin avansı

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 kampanya döneminde pancar ekimi yapan üreticilere motorin avansı ödemesi yapılacak.

Toplam avans bedeli 113 milyon 484 bin 800 lira olurken, ödeme yarın saat 17.00 itibarıyla çiftçilerin banka hesaplarına yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ekim itibarıyla söküm yapmaya başlayan üretici ortaklarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "İki hafta önce söküm avansı yatırdık. Tarlada gece gündüz çalışan çiftçilerimiz için, tarlada sökümler de sıkıntı yaşamamaları için motorin avansını 17 Ekim'de hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, söküm avansını üreticilere 3 Ekim'de 180 milyon 281 bin TL olarak yatırdıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi motorin nakdi avans desteğini, çiftçi ortaklarımızın giderlerini karşılaması temennisiyle 17 Ekim'de toplamda 113 milyon 484 bin 800 TL olarak üreticilerimizin banka hesaplarına yatırıyoruz. Böylece 15 gün içinde toplamda 293 milyon 765 bin TL'lik bir nakdi katkı ile çiftçilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diler, hayırlı, kazasız başladığımız kampanya döneminin bol bereketli sürmesini dilerim."