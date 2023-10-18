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Güncel
AA 18.10.2023 10:30

Kayseri'de çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

Kayseri'de 2 bin 700 çiftçiye yüzde 50'si hibe olmak üzere 1260 ton arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

Kayseri'de çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı
[Fotograf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi bahçesinde düzenlenen programda, tohumların, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle verildiğini söyledi.

Kayseri'nin tarım ve hayvancılıkta da önemli yere sahip olduğunu belirten Saklav, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Ülkemizde ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız' talimatı üzerine bakanlığımız, valiliğimiz ve büyükşehir belediyemizin destekleriyle son 3 yılda Kayseri'deki çiftçimize yüzde 50 ve yüzde 75 hibeli 8 bin ton tohum dağıtımı yaptık. Bu sayede 340 bin dekar atıl, ekilmeyen ve nadasa bırakılan araziyi tarımsal üretime kazandırmış olduk. Bu kapsamda bugün 16 ilçemizdeki 2 bin 700 çiftçimize yüzde 50'si hibe 1260 ton arpa ve buğday tohumu dağıtacağız. İnşallah bu sene 70 bin dekar atıl, ekilmeyen ve nadasa bırakılan araziyi tarımsal üretme kazandıracağız."

Saklav, çiftçilere her zaman destek veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Daha sonra çiftçilere arpa ve buğday tohumları dağıtıldı.

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