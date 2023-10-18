Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.10.2023 10:26

Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 250 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağı açıldı.

Daha sonra öğrenciler, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu. Koreografiyi dron ile görüntüledi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Türkan, böyle bir çalışmada yer aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını belirten Türkan, "Cumhuriyet benim için mutluluğu, özgürlüğü ve gururu temsil ediyor." dedi.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Mersin'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Sinop'ta 4 metrelik dalgalar oluştu
11:33
Yağışla birlikte azalan hava sıcaklıkları yeniden artacak
11:31
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan Avustralyalı gazeteci, suçunun "yayın yasağının ihlali" olduğunu belirtti
11:29
MEB, Türkçe'de sınıf geçme notunun neden 70'e çıkarıldığını açıkladı
11:39
Destekleme projeleriyle 7 bin 500 kilometre köy yolu yapılacak
11:19
AB Komisyonu Başkanı: Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
FOTO FOKUS
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ