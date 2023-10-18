Bingöl'deki STK'lar, İsrail'in saldırılarını protesto etti

İsrail, Filistin'in Gazze bölgesindeki bir hastaneye saldırı düzenledi. Saldırı sonrası yüzlerce insanın vefat ettiği bilgisinin ardından, birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de vatandaşlar ile STK’lar saldırıları protesto etti.



Merkez Genç Caddesi üzerinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan İbrahim Dağılma, sözün bittiği yerde olduklarını belirtti. Dağılma, “Siyonizm'e karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için burada olduğumuzu haykırıyoruz. İki yüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Ve dünyanın tüm iyi insanlarına zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor uyarısında bulunmak için burada toplandık. Aziz kardeşlerim, biz konuşuyoruz, söylüyoruz ama emin olun ki sözün bittiği yerdeyiz. Soykırımcı Siyonistler Filistin’de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı bir zamandayız. Evet, bugün Filistin’de mazlumların kanı üzerinde kurulmuş bir rejim var, o şebekeye kimileri devlet diyor, hayır! Onlar asla bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve emperyalizm tarafından desteklenen bir terör örgütüdür” dedi.



Basın açıklamasına katılan ve Filistin halkının yanında olduklarını aktaran Ramazan Berdibek, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamazdık. Müslümanlar olarak Bingöl’de meydanda toplandık ve İsrail’in yaptığı insanlık dışı saldırılarına karşı bir protesto yaptık. Umarız ki bu telin İsrail’in yıkılmasına vesile olur. Müslümanlar bilinçlenir, en azından bu trajedi sona erer. Bebek ölümleri, masumların ölümleri sona erer” şeklinde konuştu. Vatandaşlardan Ali Yıldırım ise, “Terör şebekesi İsrail’in Gazze’deki kardeşlerimizi, hastaneyi bombalaması sonucu yaklaşık bin kişinin vefat ettiği söyleniyor. Bundan dolayı biz de burada Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için geldik. Tepkimizi dile getirdik” dedi.