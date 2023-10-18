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Güncel
İHA 18.10.2023 12:12

Elazığ'da Eylül ayında 256 trafik kazası meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından açıklanan trafik istatistik bülteninde, Elazığ'da Eylül ayında meydana gelen 256 trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 230 kişinin yaralandığı bildirildi.

Elazığ'da Eylül ayında 256 trafik kazası meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da Eylül ayında 256 trafik kazası meydana geldi.

İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 256 kazada 230 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 116’sı yaralanmalı olurken, 140’ının ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek"

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