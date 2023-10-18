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Güncel
İHA 18.10.2023 12:37

Kayseri’de özel eğitim gören öğrenciler mobilya atölyesinde çalıştı

Kayseri’de özel eğitim gören öğrenciler, mobilya atölyesinde ustalık yaparak kesim ve birleştirme işi yaptı.

Kayseri’de özel eğitim gören öğrenciler mobilya atölyesinde çalıştı

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, bir mobilya atölyesinde ustalık yaptı.

Öğrencilerin topluma kazandırılması için başlatılan proje çerçevesinde tezgah başına geçen öğrenciler CNC kullanarak mobilya parçalarını kesti ve birleştirdi. İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Abdullatif Ulucan, etkinlik hakkında bilgiler vererek, “Bizim okulumuz özel gereksinimi olan çocukların eğitim gördüğü bir okul. Okulumuzda meslek eğitimi alıyorlar ve 5 atölyemiz var. Öğrencilerimiz işletmelerde beceri eğitimi de alıyorlar. Bugün de buraya bunun için geldik. Burada tezgah üzerinde CNC tezgahında mobilya aksamlarının kesimi ve birleştirilmesiyle ilgili çalışma yaptık. Bu çocukların topluma kazandırılmasıyla alakalı bu çalışmalar çok kıymetli. Bu çalışmaların duyrulmasıyla beraber toplumda farkındalık oluşması gerçekleşecek. Bu çocuklarımız da aile ve iş hayatlarıyla bu toplumun içerisinde kaynaşacaklar. Biz de buna katkı sağladığımız için mutlu olacağız. Çocuklarımızın buraya gelmesi, arkadaşlarıyla beraber çalışma içerisinde olması çocuklarımızın üzerinde son derece olumlu etki bırakıyor” dedi.

İşletme sahibi Musa Öztürk de, “Bizim buradaki tek derdimiz bu arkadaşlarımızı topluma kazandırabilmektir. Hocamla beraber böyle bir proje yaptık. Katkımız olduysa ne mutlu. Arkadaşlarımızın topluma faydalı, iş hayatlarında başarılı olmaları ve kendi ürünlerini üretmeleri istiyoruz. İnşallah bu faaliyetler ilerdeki iş hayatlarına olumlu yansır. İş adamlarının da bu vesileyle bir öğrenci yetiştirmelerini istiyoruz. Bizim derdimiz bu arkadaşlarımızı topluma kazandırmak. Bu büyük gayemiz bu” ifadelerini kullandı.

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